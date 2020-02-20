敏感詞管制嚴苛 網課直播屢遭禁

生物課提精卵遭禁 政治課禁提政治

為應對疫情，內地早已要求延期開學。新華社報道，教育部整合國家、有關省市和學校優質教學資源，開通國家中小學網絡雲平台和中國教育電視台空中課堂，免費供各地自主選擇使用。此外，鼓勵各大學校「停課不停學」，利用網絡教學。

微信公眾號「象甲書店」將近期被屏蔽及禁播的網課蒐集整理，其中遭受查封最多的是醫學課及生物課，主要原因是人體器官名詞成為網絡審查的敏感詞。一名醫學護理專業的老師抱怨，她在上網課時幾秒鍾就被封了，原因是「涉黃」。

一名生物老師也在開設帳號後不久就被封，原因是該名老師在講到「精子」、「卵子」時系統不停提示，網課還未結束就被封號。浙江瑞安中學的高二學生正在上生物網課時，直播間被封的原因是「涉嫌傳播淫穢色情信息」。

政治科網課也難逃被禁播的命運。在抖音平台上，一名政治老師在上課時遭禁播，原因是直播間涉嫌政治話題。

（武漢肺炎）