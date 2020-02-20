防疫亂象多 公安部禁粗暴執法 抬麻將枱遊街 綑綁訓斥村民 入屋掌摑打砸

防疫員登門掌摑 鄉長兩登門道歉

《時代周報》報道，網上流傳的短片顯示，湖北孝感市孝昌縣一家三口上周四（13日）在家中打麻將，一名身穿迷彩服、手臂佩戴寫有「執勤」字樣的紅袖章的防疫人員循敞開的大門入屋，二話不說打砸麻將，一名穿睡衣的年輕男子亦用麻將回擊，雙方隨即發生口角及肢體衝突。後來更多佩戴「執勤」紅袖章的防疫人員到場，強行控制住該男子，有人連續掌摑他，最後還將麻將枱搬到門口破壞。

孝昌縣防控指揮部前晚表示，事件反映部分工作人員在防控工作中「方法簡單、行為失當」，已嚴肅批評教育涉事人員，鄉長兩次登門道歉，經調解事主已諒解並出具書面諒解書。

此類事件並非特例。湖北安陸市洑水鎮一家四口因在家玩啤牌，遭當局訓誡，更被勒令錄製認錯短片。

稱抬麻將枱屬訓誡非遊街

網傳短片可見，戴着口罩的兩男兩女站在當地政府建築物門口，其中一人照着稿紙讀出：「我們是一家四口，今天下午在家打撲克，違反了非常時期不聚集、不打牌的命令，我們錯了。」

無獨有偶，另一段短片顯示，重慶合興鎮4名街坊因打麻將，被警方勒令抬着麻將枱到派出所，其間還有人透過喇叭喊道「疫情期間，禁止打牌打麻將」，如同「遊街示眾」。警方稱，4人涉嫌賭博，原應被拘留5日及罰款，但因初犯，叫他們將麻將枱抬到派出所，待疫情結束再搬回家。合興鎮政府人員強調，這是訓誡，不是遊街。

指綑綁為「嚇唬」 指揮部認欠妥

類似執法亂象也出現在戴口罩的要求中，湖北漢川市楊林溝鎮一名長者在自家田地因沒戴口罩，遭到辱罵及毆打，老人家舉高雙手表示「投降」。河南濮陽市一名村民則被防疫人員綑綁在牆上，工作人員訓斥道：「忘戴了，你想活嗎？你不活人家老百姓還（想）活呢。」防疫人員事後解釋，綑綁是為「嚇唬他」，數分鐘後就將他放下，當地指揮部回應稱，該村民屢教不改，惟承認防疫人員做法欠妥，已嚴肅批評教育，公安也介入調查。

公安部前日針對「當前個別地方在疫情防控工作中存在的簡單粗暴等問題」對公安民警依法開展疫情防控工作提出明確要求，要求堅持依法履行職責，堅持嚴格規範公正文明執法，嚴禁過度執法、粗暴執法。

（武漢肺炎）