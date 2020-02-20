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患肺炎母誕嬰兒

【明報專訊】楊女士18日在湖北省武漢市的一家醫院中展示了她剛出生的兒子的照片。她在治療新型冠狀病毒性肺炎時誕下一名嬰兒。嬰兒正在接受醫學觀察，身體狀况正常。

（新華社）

（武漢肺炎）

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