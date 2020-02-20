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2020年2月20日星期四
中國要聞
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患肺炎母誕嬰兒
中國評論：疫情衝擊內地政壇 ／文：孫嘉業
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2692宗涉疫罪案 各地檢方拘598人
敏感詞管制嚴苛 網課直播屢遭禁
患肺炎母誕嬰兒
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【明報專訊】楊女士18日在湖北省武漢市的一家醫院中展示了她剛出生的兒子的照片。她在治療新型冠狀病毒性肺炎時誕下一名嬰兒。嬰兒正在接受醫學觀察，身體狀况正常。
（新華社）
（武漢肺炎）
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