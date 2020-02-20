前日出院數 首超確診數

衛健委刪湖北省「臨牀確診」標準

統計數據顯示，18日全國10省、直轄市、自治區、特區實現「單日零增長」，包括陜西、貴州、遼寧、吉林、寧夏、青海、西藏和澳門等；十幾個大型城市亦都沒有新增確診病例。其中廣州連續17日、18日零新增，深圳18日首次零新增，上海18日亦是首次零新增。同時，湖北之外曾被視為疫情最嚴重的的城市溫州，18日也沒有新增確診個案。

對於全國除湖北以外地區新增確診病例呈持續下降趨勢，中國工程院院士鍾南山前日表示，這表明中國採取的強有力干預措施已經取得明顯效果。但他同樣表示，目前全國病例數是否已經達到峰值還不確定，仍需再觀察幾天。

統一診斷標準 僅分疑似確診兩類

衛健委昨日發布第六版新冠肺炎診療方案，將上一版新增的湖北省「臨牀確診」標準刪去，再度統一全國診斷標準，分為「疑似病例」和「確診病例」兩類。此前，因病毒核酸檢測的準確性遭到質疑，第五版診療方案允許湖北省以CT造影作診斷依據，12日正式實施當天，湖北一日新增確診病例急增至近1.5萬宗，其中1.3萬例為「臨牀確診」。次日，原上海市長應勇履新湖北省委書記，有分析認為此舉是為在其履新前先將數據定調。

新版診療方案亦首次正式確認氣溶膠傳播的可能性。此前包括鍾南山在內的國內專家和地方衛生系統曾在發布會上提及氣溶膠傳播，但國家衛健委方面的說法為「尚待明確」。

（綜合報道）

（武漢肺炎）