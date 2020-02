美列華5官媒「外國使團」 命披露僱員資料 中方即吊銷《華爾街日報》3駐華記者證件

綜合美媒報道,被美國列為外國使團的5家媒體分別是新華社、中國國際廣播電台、中國環球電視網、《中國日報》發行公司和《人民日報》(海外版)的美國總代理海天發展公司。美國國務院官員稱,這5家媒體實質上是由中國政府和中共擁有並控制的,不是獨立的新聞機構,符合「在美外交使團」的認定標準。

根據美國1982年《外交使團法》(Foreign Missions Act)規定,這些媒體必須披露其在美僱員的個人資料、人員流動情况,以及在美租賃或持有的物業等,在租賃或購買新物業之前也必須事先獲得批准。

美官員:新措施不干涉採編業務

該官員稱,新措施不會干涉這些媒體的新聞採編業務,目的是在於增加透明度,這些媒體的記者仍可參加美國官方記者會及其他活動。《紐約時報》稱,美國此舉是為打擊中共在美影響力,已經過多年討論。美國司法部2018年已要求新華社、中國環球電視網登記為「外國代理人」,要定期向司法部報告其活動。

中國外交部昨天宣布,即日起吊銷《華爾街日報》(WSJ)中國分社3名駐華記者的記者證,分別是分社副社長李肇華(Josh Chin)和記者鄧超、溫友正(Philip Wen),並勒令3人在5天內離開中國,以懲罰該報之前發表的一篇討論中國應對肺炎疫情的觀點文章。發言人耿爽表示,對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體,中國人民不歡迎。

有關文章的作者是美國巴德學院教授米德(Walter Russell Mead),其標題「中國是真正的亞洲病夫」(China is the Real Sick Man of Asia),引發中國公眾憤怒。外交部曾警告該文可能會引發某些後果,WSJ有關負責人其後回應表示,該報新聞部與評論部相互獨立。

《華日》:被逐記者與涉事評論無關

《華爾街日報》昨晚發聲明,對中方做法感到非常失望,重申其新聞採編與觀點評論業務互相獨立,3名被逐記者與涉事評論及標題毫無關係,請求中國外交部恢復記者的簽證。駐華外國記者協會則發聲明譴責中方做法,又指出這是自1998年以來中方首次公開驅逐多名外國記者。

另外,駐英國使館發言人同日公開致函英國《金融時報》,稱該報1月31日發表的《新型冠狀病毒暴露中國體制缺陷》,是不實報道,強調中國在中共領導下的防疫措施是最全面、嚴格及有效的。

(綜合報道)

(中美角力)

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676