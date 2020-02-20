美列華5官媒「外國使團」 命披露僱員資料 中方即吊銷《華爾街日報》3駐華記者證件

綜合美媒報道，被美國列為外國使團的5家媒體分別是新華社、中國國際廣播電台、中國環球電視網、《中國日報》發行公司和《人民日報》（海外版）的美國總代理海天發展公司。美國國務院官員稱，這5家媒體實質上是由中國政府和中共擁有並控制的，不是獨立的新聞機構，符合「在美外交使團」的認定標準。

根據美國1982年《外交使團法》（Foreign Missions Act）規定，這些媒體必須披露其在美僱員的個人資料、人員流動情况，以及在美租賃或持有的物業等，在租賃或購買新物業之前也必須事先獲得批准。

美官員：新措施不干涉採編業務

該官員稱，新措施不會干涉這些媒體的新聞採編業務，目的是在於增加透明度，這些媒體的記者仍可參加美國官方記者會及其他活動。《紐約時報》稱，美國此舉是為打擊中共在美影響力，已經過多年討論。美國司法部2018年已要求新華社、中國環球電視網登記為「外國代理人」，要定期向司法部報告其活動。

中國外交部昨天宣布，即日起吊銷《華爾街日報》（WSJ）中國分社3名駐華記者的記者證，分別是分社副社長李肇華（Josh Chin）和記者鄧超、溫友正（Philip Wen），並勒令3人在5天內離開中國，以懲罰該報之前發表的一篇討論中國應對肺炎疫情的觀點文章。發言人耿爽表示，對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎。

有關文章的作者是美國巴德學院教授米德（Walter Russell Mead），其標題「中國是真正的亞洲病夫」（China is the Real Sick Man of Asia），引發中國公眾憤怒。外交部曾警告該文可能會引發某些後果，WSJ有關負責人其後回應表示，該報新聞部與評論部相互獨立。

《華日》：被逐記者與涉事評論無關

《華爾街日報》昨晚發聲明，對中方做法感到非常失望，重申其新聞採編與觀點評論業務互相獨立，3名被逐記者與涉事評論及標題毫無關係，請求中國外交部恢復記者的簽證。駐華外國記者協會則發聲明譴責中方做法，又指出這是自1998年以來中方首次公開驅逐多名外國記者。

另外，駐英國使館發言人同日公開致函英國《金融時報》，稱該報1月31日發表的《新型冠狀病毒暴露中國體制缺陷》，是不實報道，強調中國在中共領導下的防疫措施是最全面、嚴格及有效的。

（綜合報道）

（中美角力）

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