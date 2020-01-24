中國撤696項美入口商品反制關稅

關稅稅則委員會的公告指出，自下月2日起，該委員會接受相關中國境內企業申請，並會逐一審核，如相關企業符合條件、按市場化和商業化原則，對其採購自美國的進口商品，在一定期限內不再加徵中國對美國「301」措施反制關稅，支持企業基於商業考慮從美國進口商品。

美國曾引據「301條款」對3000億美元（約2.33萬億港元）中國貨品加徵10%關稅，作為反制，中國則對750億美元（約5826億港元）美國商品加徵10%至5%關稅。首階段貿易協議簽署後，美方先將1200億美元（約9321億港元）中國貨品的關稅稅率由15%下調到7.5％，中方也將750億美元美國商品的關稅稅率減半。

涉醫療設備食品能源

根據中國財政部公布的可申請排除清單，豬肉、牛肉、海鮮等多種食品及液化天然氣和原油等重要能源在列，此外，還有核磁共振成像成套裝置、病員監護儀、輸血設備、血壓測量儀器及器具、超音波診斷儀、核磁共振設備、腎臟透析設備、治療用呼吸器具和內視鏡等。

（中美角力）