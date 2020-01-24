中國撤696項美入口商品反制關稅

【明報專訊】中美上月達成第一階段貿易協議之後互相調低部分加徵關稅稅率，中國國務院關稅稅則委員會昨日進一步調整關稅措施，宣布開展對美加徵關稅商品的市場化採購排除工作，涉及696種產品，除備受關注的大豆外，還包括特定醫療設備，或與新型冠狀病毒肺炎疫情有關。
關稅稅則委員會的公告指出，自下月2日起，該委員會接受相關中國境內企業申請，並會逐一審核，如相關企業符合條件、按市場化和商業化原則，對其採購自美國的進口商品，在一定期限內不再加徵中國對美國「301」措施反制關稅，支持企業基於商業考慮從美國進口商品。
美國曾引據「301條款」對3000億美元（約2.33萬億港元）中國貨品加徵10%關稅，作為反制，中國則對750億美元（約5826億港元）美國商品加徵10%至5%關稅。首階段貿易協議簽署後，美方先將1200億美元（約9321億港元）中國貨品的關稅稅率由15%下調到7.5％，中方也將750億美元美國商品的關稅稅率減半。
涉醫療設備食品能源
根據中國財政部公布的可申請排除清單，豬肉、牛肉、海鮮等多種食品及液化天然氣和原油等重要能源在列，此外，還有核磁共振成像成套裝置、病員監護儀、輸血設備、血壓測量儀器及器具、超音波診斷儀、核磁共振設備、腎臟透析設備、治療用呼吸器具和內視鏡等。