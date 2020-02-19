美擬限海外產晶片供華為 特朗普不滿 稱不應阻售產品

《華爾街日報》引述消息人士指出，美國商務部正起草調整所謂「外國直接產品規定」的計劃，該規定限制外國企業將美國技術用於軍事或國家安全產品，相關調整將允許商務部要求世界各地的晶片企業須獲得許可，才能使用美國設備生產供應給中國通訊巨頭華為的晶片。

其中一名知情人士預計，美商務部將先對擁有部分美國技術含量的晶片施加額外出口限制，之後才會對晶片生產設備設限。美國政府還可能出台另一條規定，限制美國企業透過海外設施向華為供貨的能力。

知情者：華府內部仍有分歧

數名知情人士表示，上述調整措施經過數周討論後於近日提出，惟美國政府內部對此仍有分歧，而且這些擬議的新規定還沒有經過美國總統特朗普的審閱。特朗普已表明，希望允許美國公司向華為供應對美國國家安全不構成威脅的設備。

他昨在twitter上稱，國家安全不能被用作阻止外國購買美國產品的「藉口」。他說想把商品賣給中國及其他國家，而不是讓訂單轉到其他地方。他稱知道國會正考慮的那些限制法規，「這些都是荒謬的。我想讓與美國做生意變得容易，而非困難」。

美國業內人士表示，此舉旨在減緩中國技術進步的步伐，但可能擾亂全球半導體供應鏈，並削弱許多美國公司的增長。一名知情人士表示：「他們不希望世界上任何一家晶片工廠為華為生產任何產品，這就是他們的目標。」部分知情人士指出，新規可能令中國晶片行業受到打擊，因其難以從其他國家找到足夠的替代品，還可能迫使非中國晶片製造商在繼續給華為供貨和購買美國設備之間做出選擇，從而擾亂晶片製造供應鏈。

勢衝擊美半導體企業

不過，其中一名知情人士認為，措施將大大抑制晶片製造工廠使用美國設備的積極性，促使客戶轉向替代設備，這可能衝擊半導體設計企業，其中許多是美國公司，這些公司不生產自己的硬件，而依賴於晶片代工商。全球最大晶片代工商台積電對此未有置評。

美國去年對向華為出售晶片實施限制，但若一家公司的產品中美國產零部件所佔比例低於25%，就可不需許可證直接向華為發貨。美國商務部已提議將這一門檻降低至10%，最初反對的美國國防部也已轉軚。

會議或商禁令 納更多華企

一名知情人士透露，美國政府官員定於本月28日開會討論有關事宜，並可能對為中國客戶製造晶片施加更廣泛的限制，會議議程還包括美國可能擴大出口禁令，將更多中國公司納入限制範圍。

（中美角力）