褒女醫護剃光頭 官媒「消費女性」捱批

短片中剃頭女醫護流着淚

蘭州地方媒體報道，甘肅省婦幼保健院以「工作方便」為由，為即將馳援湖北的14名女醫護集體剃光頭。從有關短片上看，正在剃頭的女醫護流着淚。報道稱她們為「最美的逆行者」，「剃掉秀髮的你們，真的很美很美！」結果引來一片批評，指醫院搞形式主義，甚至質疑與這批女醫護一同出征的一名男醫護卻保留平頭。有人則指這種宣傳手法欠妥，女性剃光頭在歷史上曾有羞辱意味，並非正能量。

醫院被批搞形式主義

這並非首則關於女醫護剃光頭上前線的新聞，早前官媒還曾報道過懷孕9個月、以及剛剛流產也上前線的醫護事迹，這些報道都招致網民批評。甘肅省婦幼保健院其後對「紅星新聞」稱，剃光頭是出於自願，因散落的頭髮和氣溶膠融合易致感染，醫院讓女醫護剃頭也是為了能保護她們，且並未要求剃光。

《人民日報》昨發表評論稱，集體剃光頭是強制還是自願，醫護流淚是不滿還是出征時的情感釋放，這些問題都需進一步回應，不過輿論的關注是種提醒，對於奮戰一線的醫護人員需要有更多關心關愛，幫助解決實際困難和問題。

另外，共青團中央周一在微博宣布，將推出虛擬偶像「紅旗漫」和「江山嬌」，號召網民「快來給團屬愛豆（idol）打call（源於日本偶像文化，意為對偶像「表達支持」）」。不料支持者寥寥，更多網民表達強烈反對和批評，稱在抗疫關鍵時刻，將官方形象過度娛樂化感到不快。在消息發布4小時後，共青團中央便刪除有關貼文以及在其他社交媒體為虛擬偶像專設的帳號。

（武漢肺炎）