鍾南山：武漢人傳人未停止 花大量人力財力 未分隔健康與病患、肺炎與流感

《廣州日報》報道，鍾南山稱，對於武漢疫情，現在需要解決兩個問題，一是將正常人和病人分開，二是將新冠肺炎病人和流感病人分開，「如果老是混在一起，就算用了很大的人力財力，這問題仍然不能解決，目前流感和新冠肺炎的影像都差不多，但是不能都算成新冠肺炎」。關於有媒體指出，核酸檢測的準確性只有三成，鍾南山認為「正規地做，是比較準確的」。因核酸檢測取樣絕大多數是取鼻和咽，關鍵是要保證準確取材。

稱血漿療法「很有希望」

科技部生物中心副主任孫燕榮17日在國務院發布會上表示，抗瘧疾藥磷酸氯喹經過專家組研討，認為對於治療新冠肺炎具有療效，並一致推薦應盡快納入到新一版診療指南，擴大臨牀使用範圍。鍾南山昨日則對此表示，磷酸氯奎算不上特效藥，但有治療效果，副作用不大，值得研究和探討。他又透露，由康復者捐出血液、再製成血漿進行的血漿療法，目前在武漢生物治理研究所已有10宗治療病例，其中6宗原本有病毒血症，採用血漿治療後兩三天，病毒血症消失，病人臨牀情况亦有改善。他認為這種療法很有希望、有效且安全，下一步廣東也計劃採用血漿療法治療重症病人，但是不適合垂危病人。

昨日，多地已有康復者捐獻血漿，包括河南鄭州、遼寧大連和北京，而重慶則提出向捐獻者獎勵3000元人民幣。

對於個人防護，鍾南山提醒，保持水渠通暢極為重要。他以香港青衣長康邨康美樓近日同一大廈兩人先後確診新冠肺炎為例，懷疑和沙士期間淘大花園一樣經水渠傳播。鍾南山說，糞便乾涸以後，風會把糞便裏的病毒吹到不同的地方。若要防疫，水渠通暢是極為重要。此前，已有團隊在糞便中發現新型冠狀病毒，但病毒不一定通過消化道傳播感染，而是因水渠的污染物乾了，又通過空氣、氣霧（氣溶膠）傳播，人吸入便會染病。

另外，前日起赴北京、廣東和四川考察疫情的中國-世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組，昨日分赴廣東省和四川省進行現場調研。有消息稱考察組在廣東將和鍾南山面對面交流。世衛和中方仍未公布12人專家組的具體名單。

新確診1886宗 死亡例100以內

截至昨日晚9時半，全國累計確診病例72,439宗，累計死亡人數1870。國家衛健委昨表示，17日全國單日新增確診病例1896例，首次降至2000例以內，湖北省外單日新增確診病例首次降至100例以內，全國單日新增死亡病例首次降至100例以內，實現「3個首次」。

（綜合報道）

（武漢肺炎）

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