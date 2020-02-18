考察隨州 孫春蘭圖進社區遭拒

外來者禁進 孫稱嚴管是對

綜合內媒報道，孫春蘭一行當日下午到達距離武漢200多公里的隨州。孫春蘭首先去了何店鎮響堂街村，考察農村防控措施。隨後，她前往孔家坡社區，在接受溫測後，她問社區人員能否進入，工作人員搖頭說不能，「你們是外來的」。孫春蘭表示管得嚴是對的，又提醒要做好防護。

孫春蘭又去到一家超市，了解生活物資供應和集中配送情况，其間提醒一名正在買菜的市民「還是少（出）來好啊！」最後，她考察了收治點怡康老年公寓，看望慰問駐紮在該處的江西醫療隊部分隊員。當了解到醫療力量仍然不足，孫春蘭當即指示國家衛健委有關負責人再增派人手支援。

官曾上央視求救 累計1267宗確診

孫春蘭在上月28日赴湖北指導防疫工作，多次考察武漢當地社區、定點醫院、火神山醫院等地，亦曾訪問疫情僅次武漢的孝感市和黃岡市。

隨州下轄的縣級市廣水市官方最早於2月5日在網上發布一份緊急求助信，稱廣水僅有兩家納入三級醫院管理的二甲醫院，不堪重負，懇請國家、省市盡快派出醫療隊並支援醫療物資。翌日在央視《新聞1+1》節目中，主持人白巖松藉視像與隨州市長克克連線，後者表示，當前隨州醫用物資十分緊缺，希望得到外力支援。2月7日，江西派出第一批醫療隊135人連帶部分醫療物資增援隨州。

目前，在隨州的江西醫療隊人員已增至391人。截至2月17日晚9時，隨州累計確診新冠肺炎病例1267宗，死亡24宗。

（武漢肺炎）