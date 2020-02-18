武漢3天大排查 新書記：盡收確診者 湖北促官員認清疫情處持續增長期

促「一把手」上陣 嚴究不力者

微信公眾號「湖北省人民政府網」消息，16日下午，省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇主持召開省防控指揮部指揮長會議，調整省防控指揮部組成人員及職責分工。應勇強調，相關省領導要在加強指揮部日常工作調度的同時，將更多精力放在武漢市及其他市州的疫情防控上，加強對相關市州的指導、督促和推動。

湖北省政府同日出台《全力以赴堅決打贏疫情防控阻擊戰》的文件，要求各級官員深刻領會「最重要工作」的定位，把疫情防控作為當前頭等大事來抓。文件指出，要清醒認識當前湖北省疫情處於高位運行的持續增長期，並提出「為打贏疫情防控阻擊戰」提供政治保證，黨政主要負責人堅持守土有責、守土擔責、守土盡責。

王忠林：不摸清底數 難勝戰「疫」

疫情重災區武漢市，新任書記王忠林16日召開視像會議，部署展開為期3天的集中拉網式大排查，推動落實「五個百分之百」工作目標，遏制疫情擴散蔓延。據《長江日報》報道，五個「百分之百」舉措，即「確診患者百分之百應收盡收、疑似患者百分之百核酸檢測、發熱病人百分之百進行檢測、密切接觸者百分之百隔離、小區村莊百分之百實行24小時封閉管理。」

王忠林說，集中拉網清底大排查，是阻斷傳染源、保民安民的關鍵舉措，「只有找到人、查到人，才能落實應收盡收。」不摸清底數，這場戰「疫」就很難打贏。會上部署，以社區為基礎，徹底排查清楚各類病人和密切接觸者。王忠林指出，做好這次拉網行動，方法上，要公安、社區、網格化一體化推動，實現人工和科技手段相結合，堅持「不漏一戶、不漏一人」。要及時、分類收治，對於發熱病人、密切接觸者和疑似患者及時進行核酸檢測，提高排除率；對確診病人要一律送醫救治。會議還要求各區黨政一把手要親自上陣，對落實不力的，嚴肅追責問責。

而國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強昨日主持召開會議指出，當前疫情流行中心仍在武漢市和湖北省，疫情變化情况仍很複雜。會議要求武漢市和湖北省要繼續加大排查力度，擴大牀位供給，切實提高收治率、降低感染率。

（綜合報道）

（武漢肺炎）