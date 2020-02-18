世衛專家組訪京川粵 外交部：美國專家同團

行程沒湖北 學者：廣東衛生系統最完善

中通社報道，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，聯合考察組將赴京粵川3地，了解城鄉防控措施的實施情况及效果，訪問相關流行病學研究、醫療救治、實驗室檢測、科學研究等機構，對中國和全球疫情防控提出建議。

對於考察組此行沒安排訪湖北，《環球時報》引述耶魯大學全球健康政策與經濟學助理教授陳希稱，應該是湖北當前處在防疫關鍵期，接待能力有限。陳希又說，去廣東很大可能是為了與鍾南山院士交流。

此外，廣東是SARS之後，「中國衛生系統建設最為完善、人員配備最為齊全的地區」，在此次疫情中做出了較好應對，相信是考察組需要了解的。

至於去四川，或是與省長尹力有公共衛生管理專業學位及該領域管理經驗有關，且四川與美國公共衛生學界有較多交流。而北京作為首都，同時也是國家衛健委、中疾控、中科院等重要科研機構所在地，成為考察點之一合情合理。