「新冠肺炎可防可治」 官方薦「老藥」治療

內地萬人治癒 武漢重症佔比降20%

中新社報道，郭燕紅表示，根據截至2月16日的數據，全國治癒出院患者逾1萬人，湖北以外地區新確診病例數連續13天下降，「這些是非常好的信號，說明防治工作取得了很好的效果」。她又說，武漢情况大有改善，重症佔比由早期的38%下降至目前的18%。

科技部生物中心副主任孫燕榮則在會上宣布，已明確磷酸氯喹對新冠肺炎具有一定療效，推薦盡快將其納入新一版的診療指南，擴大臨牀試用範圍。她介紹，此次針對新冠肺炎疫情的藥物研發一直遵守「老藥新用」的攻關思路展開。作為「老藥」的磷酸氯喹是一種抗瘧藥，在臨牀上的應用已有70多年，過往的研究顯示它不僅可用於抗瘧，還有廣譜的抗病毒作用以及免疫調節作用。

磷酸氯喹抗瘧藥 臨牀見療效

孫燕榮說，科技部組織北京、廣東和湖南等省市10餘家醫院聯合展開關於磷酸氯喹治療新冠肺炎的安全性和有效性評價。臨牀上，專家組「非常確定地看到了療效，無論從重症化率、退熱現象還是肺部的影像好轉時間、病毒核酸的轉陰時間和轉陰率，以及縮短病程等一系列指標，經過系統性、綜合研判，用藥組優於對照組。」在安全性方面，100餘例的用藥患者中至今沒有發現和藥物相關的、明顯的嚴重不良反應。

據16日的統計，湖北單日出院病例數首次破千達到1016宗，較前一日大幅提高20%，全國出院1425宗也創下新高。

武漢大學中南醫院副院長、武漢客廳方艙醫院副院長李志強15日表示，近幾日應該會是方艙醫院出院的第一波高峰期，因為自2月7日方艙正式開艙收治病人，已過去一周時間，很多病人經治療已到恢復的狀態，等數天內幾項檢測達標後就可出院。