兩會勢首度延期 學者：影響不大 政協辦公廳：疫情十分嚴峻 不能掉以輕心

下周人大會議 譚耀宗：外地者毋須赴京

下周一（24日）舉行的全國人大常委會第十六次會議，料將通過昨日人大常委會有關「推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定」，全國人大常委譚耀宗回覆本報查詢時指，收到通知在外地的委員毋須到北京，當日會通過視像開會；全國政協會議預料也將會決定推遲。有港區政協向本報表示，已收到知會，原定2月底的政協常委會，及3月的全國政協大會，將會延期，具體開會時間待疫情結束，再定日子。自1983年於每年3月召開全國兩會成為慣例，將因新型冠狀病毒感染肺炎的疫情影響而首度推遲。

新華社報道，昨日的人大常委會委員長會議由人大委員長栗戰書主持。委員長會議建議審議關於推遲召開今屆全國人代第三次會議的決定草案的議案。另據央視，政協全國委員會主席會議昨日也研究了關於推遲召開政協本屆全國委員會第三次會議和常務委員會第十次會議的有關事項等。

人大代表處防控前線難「分身」

對於人大委員長會議提出推遲會議，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉在接受新華社專訪時表示，去年12月28日，十三屆全國人大常委會第十五次會議決定，第十三屆全國人民代表大會第三次會議於2020年3月5日在北京召開。

他指出，當前遏制疫情蔓延、打贏疫情防控阻擊戰處於關鍵時期，必須集中力量、全力以赴。全國人大代表近3000人，其中很多代表包括代表中三分之一的省市級和各方面的主要領導幹部都奮戰在疫情防控工作第一線，正在各自工作崗位發揮重要作用。委員長會議經認真評估，認為有必要適當推遲召開十三屆全國人大三次會議。

新華社亦引述全國政協辦公廳負責人回應推遲3月的政協會議時表示，當前疫情形勢仍然十分嚴峻，絕不能掉以輕心。各級政協組織和廣大政協委員正積極投身疫情防控戰，特別是醫衛界政協委員奮戰在疫情防控工作第一線。

武大教授：大政方針在政治局 兩會僅是象徵

在人大和政協宣布推遲召開今年的兩會前，武漢大學法學院教授秦前紅已在「封城日記」中呼籲，面對當前的疫情，全國兩會應當延期召開。她認為中國的代議政治的實質不過是一種象徵性的表意政治，「大政方針在政治局」，執政黨才是政治重心所在，因此兩會的正常召開不過意味着海內升平、國泰民安而已。

一直關注中國問題的北京理工大學教授胡星斗亦認為，全國兩會的形式內容大於實際內容，「從召開時間看，兩會更應該在前一年年底召開，以總結前一年成績和制定下一年目標。放在3月開，對當年而言本來已經遲了幾個月。而此次再度推遲，也未見會對經濟和社會造成更明顯的影響。」

胡星斗對本報表示，就目前防疫形勢而言，恢復經濟和穩定就業等民生問題是當局首要任務，故而延期兩會召開也是當局結合疫情影響的判斷所做出的正確決斷。

明報記者

（武漢肺炎）

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