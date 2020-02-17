蓬佩奧斥毁國際體系 美防長：對世界威脅漸大 慕尼黑交鋒 王毅：望美勿失自信理智

蓬佩奧斥華為中國「特洛伊」

「美國之音」報道，蓬佩奧（Mike Pompeo）在會上表示，中國的高壓經濟手段、俄羅斯吞併克里米亞、伊朗對外國的網絡威脅，都顯示這些國家仍野心勃勃，並正在破壞基於規則的國際體系。他繼續批評中國指，中國侵犯越南、菲律賓和印尼的專屬經濟區，幾乎同每一個鄰國都有邊界或領海爭端，並說華為和其他中國政府支持的公司都是中國情報機構的「特洛伊木馬」。

王毅：衝突因不樂見社會大國成功

在同一場合，防長埃斯珀（Mark Esper）要求西方國家警惕中國威脅，稱中國竊取西方知識產權，威嚇較小鄰國，且不惜代價使用任何手段來設法攫取優勢，其中令其最為關切的是中國現在「更加咄咄逼人的軍事態勢」。

據新華社報道，與會的中國外長王毅其後回應表示，「美方所有針對中國的指摘都是謊言，都不是事實」，「我們希望美國這個超級大國不要太喪失自信，更不要喪失理智」。王毅說，中美關係出現問題的根源，在於美國有些人並不希望看到中國的快速發展振興，不願接受一個社會主義大國在世界上取得成功，這是不公平的；中國也有發展的權利，中國人民也有過上更美好生活的權利。他表示，中方願同美方認真對話，找到社會制度不同的兩個大國和平共處、進而合作共贏的互動模式。中國已經準備好，希望美方能相向而行。

籲擺脫東西劃分 樹共同體意識

王毅指出，今年慕尼黑安全報告以「西方缺失」為主題，反映出一種西方認識世界的視角，而中國的看法是，全球化時代有必要「擺脫東西方的劃分，超越南北方的差異」。他強調，各國應堅持多邊主義，謀求共同發展，大國身體力行，在國際協作上承擔更大責任而不搞本國優先，維護國際準則，並樹立共同體意識。