為「吹哨人」聯署 廣州律師窩藏許志永同被捕

本報獲得的消息指出，廣州律師楊斌是在15日上午被帶走的，另外其丈夫宋洪輝和就讀大學的兒子亦被帶走，當局並查抄了楊家，楊的手機和電腦都被收走，隨後就傳出了藏在其家的許志永被廣州警方帶走的消息。

楊斌律師日前在網上聯署「要求為李文亮醫生等8名吹哨人恢復名譽、問責相關責任人」的公開信，引起當局關注，她本人亦在網上發表有關李文亮醫生的言論，包括「孫志剛之死廢除了收容遣送制度。李文亮之死，憤怒指向的不再是某個法律，而是整個黨國體制」等內容，而遭到當地警方傳訊。

據Twitter帳號「曉波助瀾會」消息，許志永是在15日傍晚6點許，在番禺海鷗島被帶走的。許志永自去年底的廈門聚會案後一直自稱「逃亡」，在逃期間堅持發聲。

當局在搜捕許的過程中，曾多次騷擾跟蹤其家屬朋友。許志永近期躲在廣州楊斌律師處，近日因疫症關係，各小區封鎖，排查日嚴，終在前晚被捕。

明報記者

（武漢肺炎）