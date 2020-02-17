京城密語：疾控早上報 中央為保節日氣氛失良機／文：鍾仕

京城消息人士指出，去年12月底，武漢傳出不明原因肺炎後，中國疾控中心隨即介入了解。1月初，中心向國家衛健委等中央部門及中央領導通報預警，認為這不明原因肺炎有通過呼吸道傳播風險，應立即採取行動，包括在公共場所防控等。隨病例增加，專家分析病毒後認為，該病毒與沙士病毒相似度極高，中央應及早行動。

1‧6促二級應急 領導翌日囑勿製恐慌

向中央通報預警後，消息人士指，1月6日，高福要求啟動中國疾病控制預防中心二級應急響應；這是高充分利用其權限調動了預警機制。但在1月7日的中央政治局常委會會議上，如何應對武漢不明原因肺炎並不是此次會議的重點。在會議上，中央領導人要求要注意防範，但同時要求不要因此造成恐慌而影響即將到來的農曆新年節日氣氛。

中央地方均輕視 轉投論文預警

在領導人輕描談寫的指示下，湖北及武漢當局對肺炎一事並未引起足夠重視。在已發生人傳人病例後，湖北兩會照開，武漢也舉行盛大的萬家宴等聚會。京城消息人士指，包括高福等專家，在中央及地方均未高度重視疫情下，採取包括在國際期刊發表論文的預警方式。消息人士指，在制度設置上，中國流行病學、傳染病學等專家，必須向有關上級主管部門通報才能發表論文。

1月20日，鍾南山院士首次公開呼籲，武漢肺炎病毒存在人傳人，應引起足夠重視。京城消息人士指，這並非鍾南山的個人意見，而是與高福等專家深入交流的結果。但直到3天後，武漢才決定封城。疫情發生後，包括武漢、湖北及中科院武漢病毒所等部門紛紛「甩鍋」（推卸責任），消息人士稱，有關專家並非如外界盛傳未盡責任，而是權力高層決策及基層執行環節都出現嚴重錯判。

鍾仕

（武漢肺炎）