鄂外確診連降12日 「現疫情拐點」 出院確診比接近3:1 衛健委：全國防控效果顯現

據觀察者網統計，15日全國新增確診病例2009例，其中湖北新增1843例，連降3天。全國除湖北每日新增病例為166例，該項數據錄得連降12日，接近24天前水平。除湖北外，全國15日出院474人，該項數據自2月13日以來已經超過每日確診人數，至此每日出院和確診比例接近3:1。

武漢重症佔確診病例跌10.8百分點

中新社報道，截至16日凌晨零時，武漢、湖北、全國重症病例佔確診病例的比例均明顯下降，其中武漢重症佔確診病例的比例由1月28日的最高點32.4%波動下降至前日的21.6%；全國其他省份重症佔確診病例的比例由1月27日的最高點15.9%下降至2月15日的7.2%；央視新聞報道亦顯示，2月15日，海南、青海、寧夏、西藏報告0例確診病例；甘肅已兩日無新增確診病例。西藏更是連續17天無新增病例，唯一確診病例已於2月12日下午治癒出院；青海連續10天無新增病例，尚有5例確診患者住院治療。

國家衛健委新聞發言人米鋒在昨日新聞發布會上表示，湖北、全國其他省份重症病例佔確診病例的比例均明顯下降，武漢重症佔確診病例的比例波動下降至15日的21.6%。米鋒說，以上變化說明全國疫情防控效果已經顯現，特別是隨着全國對口醫療支援力量的加強，湖北根據實際情况制定和落實防控措施，紮實做好確診患者、疑似患者、無法明確排除新冠肺炎可能的發熱患者和確診患者的密切接觸者這些人的分類集中管理，使大量輕症病例得到及時救治，減少了轉為重症的可能，為提高治癒率、降低病死率打下良好基礎。

雷神山院長：穩定下降沒反彈

武漢大學中南醫院院長、雷神山醫院院長王行環在向央視介紹醫院目前的基本情况時認為，「真正的疫情拐點已經來到，現在消耗的很多都是存量。從新發的情况來看，我觀察到的，5天以來我們自己的幾個點，發熱的數量在下降。它是有一個坡度，逐漸在降，穩穩地在降，沒有反彈過，我是很有信心的。」

約55,000確診 9700出院1600死

截至今日（17日）零時，全國共有確診病例55,748宗，其中重症病例11,272宗；累計治癒出院病例9736宗，累計死亡病例1667宗，累計報告確診病例68,595宗，現有疑似病例8228宗。

（綜合報道）

（武漢肺炎）

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