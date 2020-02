【明報專訊】外交部新聞發言人華春瑩Twitter帳號14日開通,並以英文發出首條推文:「No winter lasts forever, every spring is sure to follow.」(沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會到來)。這是第一個由中國官方新聞發言人開通的Twitter帳號。