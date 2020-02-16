佩洛西：華為輸出專制 傅瑩質疑民主太脆弱

傅瑩：共產黨體制沒受西方技術威脅

佩洛西在台上稱不能因為經濟利益，將電訊基礎設施拱手讓給中國。在台下的傅瑩隨後說：「中國40年前開始改革後，引入了各種各樣的西方技術，微軟、IBM、亞馬遜，他們在中國都很活躍。自從我們開始1G、2G、3G和4G以後，所有技術都來自西方發達國家，而中國保持了它的政治體制，共產黨領導的政治體制取得了成功，沒有受到技術的威脅。可為什麼如果把華為技術引入西方國家的5G，就會威脅政治制度呢？你真的認為民主制度這麼脆弱，華為區區一家高科技公司就能威脅到它？」

美國之音稱，傅瑩的提問引來現場的掌聲。佩洛西回答：「對在座鼓掌的人，我要說，華為是通過逆向模仿美國的創新技術起家的。這是他們起家的主要方式之一。所以是的，我們知道華為所擁有的能力。我們不想模仿中國的制度。」