中梵外長70年首晤 王毅：啟往來空間

教廷慰問疫情 料延主教任命協議

新華社引述加拉格爾表示，在中方抗疫關鍵時刻，他代表教宗方濟各和國務卿轉達教廷對中方的敬意和支持，相信中方有智慧和勇氣早日戰勝疫情。教宗熟悉中國和雙方的交往，2018年雙方簽署的「關於主教任命的臨時協議」十分重要，有利於促進天主教徒和中國人民的福祉，惠及世界和平。王毅則對教廷慰問表示感謝，稱相信教廷會發揮建設作用，推動國際社會以客觀、理性、科學態度，支持和配合中方抗疫的努力。他又說，今天是中梵外長首次舉行會晤，這是一段時間以來中梵交往的繼續，也將為今後雙方的往來開啟更大的空間。

梵蒂岡在公告中稱，雙方「會談是在親切的氣氛中進行的，回顧了雙方往來隨着時間取得的積極進展。會談中尤其強調了2018年9月22日簽署的『關於主教任命的臨時協議』的重要性，同時重申繼續進行雙邊機構對話的願望，以此促進天主教會的生活和中國人民的福祉。此外，為戰勝冠狀病毒疫情正在進行的努力，以及對受災人民的聲援受到了讚賞」。王毅在會面中也稱，雙方簽署的「臨時協議」是富有開創性的實踐，取得了積極成果。中方願與梵方進一步增進理解，積累互信，使雙方積極互動的勢頭不斷向前發展。中央社發自梵蒂岡的消息稱，會後雙方發表聲明，中方對於延續中梵主教任命協議給了綠燈，教廷則為受疫情衝擊的人們祈禱。

台外交部：會晤不涉政治

「臨時協議」的簽署，是北京首度承認教宗為中國天主教會領袖，打破外國宗教勢力不得干預中國宗教的鐵律。中央社稱，該臨時協議有效期兩年，教廷已多次表示盼望延續協議，以促進中國宗教自由與人權。這次雙方雖未正式宣布延續中梵協議，但顯示已獲突破性進展。梵蒂岡是台灣在歐洲的唯一友邦，對於中梵首次高層會晤，台外交部稱已接教廷知會，此次會面不涉政治議題，主要是表達梵蒂岡關心中國疫情，並就教務議題交換意見。