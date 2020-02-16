駐京周記：春運客量減半 撼動春節經濟

疫情限出行 掀退票潮

今年春運前夕，國家發改委曾稱在1月10日至2月18日春運期間，預計將發送旅客30億人次，其中道路發送24.3億人次，鐵路4.4億人次，民航7900萬人次，水運4500萬人次。然而隨着疫情蔓延，各地限制人員出行，武漢和湖北其他城市的水陸空運停運，許多交通樞紐城市客運叫停或減少班次，都使出行的人數少之又少。少人出行，也帶來了一股退票潮，民航局稱截至目前中外航空公司共辦理退票2000萬張，票面金額超200億元人民幣；國鐵集團也表示，累計退票達到1.15億張。

春運將在18日結束，現在看來今年春運前期客運量大致為13.4億人次，這中間還不包括3億人次的返程農民工。但在各地公布的20日復工或開學前，仍有大批人不能搭上春運的「末班車」，傳統意義上的「返程客流高峰」，已在疫情的危機時刻，化解得無影無蹤。即使能趕回城市，但也不一定能復工或上課，以北京為例，前日又發布新的防疫政策，要求所有返京者隔離14天。雖然很多人在返回前已在所處的地方受到嚴密的防控檢測，但回到北京，就要重新計算日期。如果幾個人同宿舍，又以最後一位返到的人為準，隔離14日。

春運一詞最早出現在1954年的媒體上，當年鐵路春運發送旅客2300萬人次。但改革開放後，中國人口開始出現大規模的流動，1979年春運旅客發送量突破1億人次大關。而春運以及期間形成的「春節經濟」，也是中國文化經濟的重要組成部分，人群、資金、信息、藝術的大規模流動，帶動了文化、商業、交通、旅遊、電訊、金融、餐飲等各行各業全面向好；像2019年春節假期旅遊收入，就超過5000億元人民幣，但今年只怕連一半也未必能達到了。

明報記者 鄭海龍

（武漢肺炎）