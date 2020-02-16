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2020年2月16日星期日
中國要聞
求是網刊講話 1月7日已提防控要求 習自稱全程指揮抗疫 授意武漢封城
學者指疫源或涉蝙蝠實驗 科技部促加強生物安全管理
快速檢測盒15分鐘出結果 武漢中醫為主方艙啟用
在台隔離失聯3港人 各罰1.8萬送檢疫所
廣州醫院街市回收現鈔 銀行消毒銷毁
雷神山醫院漏水
駐京周記：春運客量減半 撼動春節經濟
中梵外長70年首晤 王毅：啟往來空間
台黑鷹失事前盡力拉升避山 空軍司令自請記過
佩洛西：華為輸出專制 傅瑩質疑民主太脆弱
首階段貿協生效 美設申訴辦
華春瑩開Twitter 英文發文
雷神山醫院漏水
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【明報專訊】武漢14日晚至15日遭遇雨雪天氣，網上流傳「火神山醫院」嚴重漏水的短片。湖北當局昨稱，漏水是在雷神山醫院尚未交付使用的病區，目前正在抓緊維修整改，而火神山醫院則正常運作。
（武漢肺炎）
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