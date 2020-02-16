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雷神山醫院漏水

【明報專訊】武漢14日晚至15日遭遇雨雪天氣，網上流傳「火神山醫院」嚴重漏水的短片。湖北當局昨稱，漏水是在雷神山醫院尚未交付使用的病區，目前正在抓緊維修整改，而火神山醫院則正常運作。

（武漢肺炎）

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