學者指疫源或涉蝙蝠實驗 科技部促加強生物安全管理

武漢病毒所近海鮮市場

華南理工大學生物科學與工程學院教授肖波濤6日在全球學術社交網站Research Gate發表論文，摘要提及，與新冠病毒基因排序高度相似的菊頭蝠CoV ZC45冠狀病毒，最早發現於雲南及浙江，距離最早爆發疫情的武漢華南海鮮市場遠逾900公里，而該處人口密集，蝙蝠飛至的可能性「非常低」，蝙蝠亦不為當地人食用。

報告提到其他途徑的可能，指出武漢有兩間實驗室，除距海鮮市場12公里的中科院武漢病毒研究所，還有距市場僅280多米的WHCDC，該中心管有動物作研究目的，包括收集及分辨病原體，過往亦曾從湖北、浙江捉來上百隻蝙蝠進行實驗。另外，研究員曾於2017年及2019年接受訪問提及幾場意外，包括受蝙蝠襲擊，蝙蝠的血濺到皮膚、沾到蝙蝠排尿而自我隔離14日；以及在蝙蝠身上發現活蜱蟲等。

本報嘗試聯繫肖波濤，但未獲回覆。目前Research Gate已找不到相關論文。摘要總結指，2019-nCoV冠狀病毒的進化除自然重組和中間宿主外，還可能來自武漢的實驗室，高風險生物實驗室的安全等級可能需要加強，應採取法規將實驗室設置在遠離市中心和其他人口稠密的地方。

科技部：排除來源家禽 蝙蝠最可能

在昨日的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，科技部社會發展科技司司長吳遠彬表示，科技部已出台《關於加強新冠病毒高等級病毒微生物實驗室生物安全管理的指導意見》，要求各主管部門加強對實驗室，特別是對病毒的管理，確保生物安全。吳遠彬還表示，已初步排除新冠肺炎來源與已知家禽家畜的關係，蝙蝠是最可能的源頭。

國家主席習近平14日在中央全面深化改革委員會會議上強調，要把生物安全納入國家安全體系，盡快推動出台生物安全法，加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。

（武漢肺炎）