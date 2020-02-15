「合謀欺詐圖竊機密」 美16新罪名起訴華為

新華社報道，美國商務部去年5月15日將華為及其68家附屬公司列入實體清單，後於同年5月20日、8月19日、11月18日3次發布為期90天的臨時許可，但第二次推遲禁令的同時又將另外46家華為附屬公司列入實體清單。最新的臨時許可允許美國企業在4月1日前向華為及其非美國附屬公司進行特定及有限的出口、再出口和轉讓產品或技術等交易。美商務部將在未來45天內決定是否繼續延長臨時許可。

與此同時，美國之音報道，美國司法部指控華為及其代理人違反「非正當經營及腐敗組織法」，合謀從6家美國科技公司侵佔知識產權，以擴展其全球業務。紐約東區聯邦法院周四公開的起訴書顯示，除華為外，目前被加拿大政府扣押並等候引渡至美國的華為首席財務官孟晚舟，以及華為終端、在美研究機構Futurewei、香港星通技術公司等正式和非正式子公司，也在被告之列。

外交部：濫用國力無理打壓

華為及其代理人被控利用非法手段侵吞他人知識產權，手段包括與知識產權所有人達成保密協議，將產權竊為己有；招募其他公司僱員，指示他們竊取前僱主的知識產權，並透過在研究機構工作的教授等獲得研究技術。為達上述目標，華為還制訂計劃，對從競爭對手處獲得秘密信息的僱員進行財務獎勵。

另外，訴狀指出，華為被指謊稱香港星通非其子公司，且在伊朗的業務有限，但事實上香港星通是華為非正式子公司，且協助伊朗政府從事國內監控，包括2009年德黑蘭遊行期間的監控等。

華為昨發聲明稱，有關指控毫無依據且不公平，是基於過去20年已經和解或被駁回的民事糾紛提出，訴狀非為執法，而是出於競爭原因試圖對華為聲譽和經營造成不可逆轉的傷害。

中國外交部表示，美方一段時間以來在拿不出任何證據的情况下，濫用國家力量，無理打壓特定中國企業，既不道德也不光彩，有失一個大國的水準，敦促美方立即停止對中國企業無理打壓。

（中美角力）