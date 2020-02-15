北京聞風：糾偏地方各自為戰 內地生產力漸提升／文：鍾鳴九

抗疫前線易帥 着重「科學防治」

13日，湖北官場迎來大換血。湖北省委書記、武漢市委書記均被換帥，分別由原上海市長應勇、原濟南市委書記王忠林接任。此前，中央政法委秘書長陳一新臨危受命出任中央指導組副組長。新到任的湖北省委常委王賀勝再兼任湖北省衛健委黨組書記、主任二職。

從排兵佈陣來看，應勇主政過上海，在經濟發展、社會治理等領域展現了現代化治理思維和能力。陳一新過去主政過武漢，熟悉在地情况且工作務實敢碰硬。王忠林被評具改革魄力，此前在濟南防疫工作中表現突出。王賀勝則有豐富的醫療衛生系統工作經驗。中央此番調兵遣將體現「科學防治、精準施策」的思路，意在打通湖北防疫中梗阻，更好與中央及其他方面配合協作，儘快改變局面。

與此同時，對不作為官員問責同步進行。10日晚，針對武漢抗疫工作中的問題，中央指導組緊急約談武漢市副市長等3人，要求涉事區政府和社區要向患者挨個賠禮道歉。

企業「自救」同時「他救」

復工復產也在相繼展開。國家發改委11日表示，隨着疫情防控工作進入關鍵階段，要做好抗擊疫情和經濟發展「兩條線」作戰準備。工信部發文出台多條政策措施支援中小企業復工復產。廣東、浙江、江蘇多地推出一籃子措施，助企業渡難關。企業的「自救」與「救他」亦在同時進行，包括富士康、比亞迪等在內的多家非口罩生產企業火線轉產口罩等防疫物資。國家表態採取兜底採購收儲政策。

同時，全國性行動再啟。19個省份對口支援除武漢之外的湖北16個地市。軍隊再增派2600名醫護人員支援武漢。

至此，內地戰疫進入第二階段：從過去的被動應付轉向主動應對階段；從之前的各自為戰到自發援助轉入全面統籌和協作階段；從全民抗疫轉向有序恢復生產生活。內地在這場戰役中的復元力開始提升。從資料看，除湖北外，內地當日新增確診病例已連續多日呈下降態勢。治癒出院人數較快增長。

12日，中央政治局常委會再次召開會議，分析疫情形勢研究加強防控工作。習近平表示，當前疫情防控到了最吃勁的階段，並就疫情防控、支援中小企業、穩定就業、推動經濟發展等做出重點部署。值得注意的是，分類、分區、分級制定差異化策略被提及。這也是對一些地方出現一刀切、極端防控做法的及時糾偏。

鍾鳴九