北京聞風：糾偏地方各自為戰 內地生產力漸提升／文：鍾鳴九

【明報專訊】繼2月10日國家主席習近平在北京調研新冠病毒肺炎疫情防控工作並作出部署後，中央與地方祭出了一套組合拳，防疫效果初現。
抗疫前線易帥 着重「科學防治」
13日，湖北官場迎來大換血。湖北省委書記、武漢市委書記均被換帥，分別由原上海市長應勇、原濟南市委書記王忠林接任。此前，中央政法委秘書長陳一新臨危受命出任中央指導組副組長。新到任的湖北省委常委王賀勝再兼任湖北省衛健委黨組書記、主任二職。
從排兵佈陣來看，應勇主政過上海，在經濟發展、社會治理等領域展現了現代化治理思維和能力。陳一新過去主政過武漢，熟悉在地情况且工作務實敢碰硬。王忠林被評具改革魄力，此前在濟南防疫工作中表現突出。王賀勝則有豐富的醫療衛生系統工作經驗。中央此番調兵遣將體現「科學防治、精準施策」的思路，意在打通湖北防疫中梗阻，更好與中央及其他方面配合協作，儘快改變局面。
與此同時，對不作為官員問責同步進行。10日晚，針對武漢抗疫工作中的問題，中央指導組緊急約談武漢市副市長等3人，要求涉事區政府和社區要向患者挨個賠禮道歉。
企業「自救」同時「他救」
復工復產也在相繼展開。國家發改委11日表示，隨着疫情防控工作進入關鍵階段，要做好抗擊疫情和經濟發展「兩條線」作戰準備。工信部發文出台多條政策措施支援中小企業復工復產。廣東、浙江、江蘇多地推出一籃子措施，助企業渡難關。企業的「自救」與「救他」亦在同時進行，包括富士康、比亞迪等在內的多家非口罩生產企業火線轉產口罩等防疫物資。國家表態採取兜底採購收儲政策。
同時，全國性行動再啟。19個省份對口支援除武漢之外的湖北16個地市。軍隊再增派2600名醫護人員支援武漢。
至此，內地戰疫進入第二階段：從過去的被動應付轉向主動應對階段；從之前的各自為戰到自發援助轉入全面統籌和協作階段；從全民抗疫轉向有序恢復生產生活。內地在這場戰役中的復元力開始提升。從資料看，除湖北外，內地當日新增確診病例已連續多日呈下降態勢。治癒出院人數較快增長。
12日，中央政治局常委會再次召開會議，分析疫情形勢研究加強防控工作。習近平表示，當前疫情防控到了最吃勁的階段，並就疫情防控、支援中小企業、穩定就業、推動經濟發展等做出重點部署。值得注意的是，分類、分區、分級制定差異化策略被提及。這也是對一些地方出現一刀切、極端防控做法的及時糾偏。
鍾鳴九