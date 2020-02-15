應勇抗疫：我將無我懇請支持

稱絕不辜負習近平囑託

《新京報》和《北京青年報》報道，在湖北省全省領導幹部會議上，應勇被宣布正式出任湖北省委書記。他在發表講話時肯定了湖北及武漢前階段的防疫工作，並判斷接下來的「形勢仍然十分嚴峻，任務十分艱巨」。應勇表示，湖北和武漢是全國疫情防控的重中之重，是打贏疫情防控阻擊戰的決勝之地。需以背水一戰的精神，打贏武漢保衛戰、湖北保衛戰、打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。應勇除「懇請」全省各級領導幹部和廣大人民群眾給予支持和幫助外，還表態說，絕不辜負中共總書記習近平的教誨和囑託，絕不辜負黨和人民的重託和期望。

湖北省長：積極配合全力支持

湖北省長王曉東在會上表示，這次湖北省委及武漢市委主要領導的調整，是黨中央根據疫情防控工作需要和湖北班子建設實際作出的重要決定，「堅決擁護黨中央決定，將積極配合、全力支持應勇同志的工作」。

當日下午，應勇第一時間主持召開專題會，研究部署下一階段防控措施，應勇提出要優化防控指揮部統籌協調、督促檢查、推動落實等職能，建立交辦、檢查、反饋及督辦機制。

同時，又參加了下午召開的武漢市領導幹部大會，在講話中他「希望大家以實際行動支持王忠林的工作」。當日王忠林由山東濟南市委書記調任武漢市委書記。

（武漢肺炎）