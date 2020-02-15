輸康復者血漿 11重症病情轉好 金銀潭院長籲「過來人」捐血 專家：療法存風險

條件：18至60歲康復者 身體狀况較好

13日晚，武漢金銀潭醫院院長張定宇在湖北省防疫發布會上表示，金銀潭醫院正在展開康復病人的恢復期血漿輸注，目前也顯示出一些初步效果，因為康復期患者體內有大量綜合抗體來對抗病毒。國務院國資委直管的國藥集團旗下中國生物技術公司也在當日晚宣布，已完成對部分康復者血漿的採集工作，並成功製備出用於臨床治療的特免血漿。「中國生物」在微博上稱，這是目前治療感染的最有效方法，可大幅降低重症患者死亡率。

張定宇在發布會上懇請康復後的患者，「積極來到我們醫院伸出你的胳膊，捐獻出寶貴的血漿」。「中國生物」亦發出倡議，並強調捐獻有條件，包括「康復者年齡在18至60周歲，出院後目前身體狀况較好，沒有其他不適」等內容。昨天是首日公開招募捐血者，《每日經濟新聞》報道指，在武漢的康復者血漿捐獻點，上午10時許迎來首位捐血者，一名青年男子獨自前來，一言不發走進捐血屋。中午1時，男子離開時告訴媒體：「我希望我們武漢人眾志成城，武漢加油」。同時，《新京報》引述上海市衛健委消息指，在上海治癒的90宗病患中，有6個人願意捐血漿幫助治療及研究。

首名捐血者盼武漢人眾志成城

衛健委5日發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》中已指出，對重型、危重型病例可採用恢復期血漿治療。據新華社報道，8日，武漢江夏區第一人民醫院以方案為指南，首期展開了3名危重患者的新冠特免血漿治療，目前連同後續醫院治療的危重病人超過10人。患者接受治療12至24小時後，臨牀體徵和徵狀明顯好轉。

療法曾應對SARS 專家：抗體或致反效果

國家衛生健康委專家組成員、上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲昨對《新京報》表示，血漿療法已非常成熟，SARS、H7N9、H5N1期間中國都曾採用，目前上海已有一名患者準備用恢復期患者的血漿來進行治療。不過《財新》報道指，目前血漿療法並未大範圍使用。廣東省防控指揮部救治組副組長、廣州醫科大學附屬第一醫院黨委書記黎毅敏13日亦指出，目前抗體方面的研究並不是非常多，還需要進一步觀察。

《第一財經》亦引述免疫學會副理事長、北京協和醫學院免疫學系教授黃波提醒說，對抗體的複雜性，甚至加重疾病的一面，需要有足夠的認識。有些抗體在某些情况下甚至有可能幫助病毒刺激免疫細胞釋放促炎因子，反而對機體帶來巨大的風險。另外，因提取抗體對血漿的用量和時效要求都很大，目前治癒患者僅6000多人，全國確診人數卻已超過6萬，血漿療法或仍面臨「杯水車薪」的難題。

（武漢肺炎）

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