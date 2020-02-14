京疾控發戰時狀態令 促樹「非常意識」

京學者：僅管理表述 不等於有特權

環球網報道，戰時狀態令要求全體中共黨員統籌兼顧，杜絕顧此失彼造成失誤。全體職工也要無條件服從戰時狀態黨委決策部署和服務當前防控工作。同時堅持「戰時標準」和「戰時思維」及「戰時思想」在保障衛生安全同時突出政治安全、意識形態安全、網絡信息安全、保密工作安全、實驗室生物安全、食品安全等。此外，對在整個疫情防控工作中違反紀律要求，給中心和全市防控工作造成重大不良影響和嚴重後果的中層幹部和支部書記，一律先行停職或免職；及時公開通報查處的典型問題。

此前，12日晚，湖北省十堰市張灣區新冠肺炎疫情防控指揮部宣布張灣區全域從12日24時起實施「戰時管制」，這也是本次疫情中內地第一個「戰時管制」令。《新京報》引述北京大學法學院教授王錫鋅介紹，「戰時」並非準確的法律稱謂，是應急管理體制的一種表述。為應對疫情，各地啟動一級應急響應，有權採取一些措施，但措施應當必要和適當，遵循比例原則。「有權採取措施，不等於有權採取任何措施。」

（武漢肺炎）