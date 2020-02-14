穿防護服擺拍 黨員義工捱轟 屬銀行下派幹部 道歉稱為鼓舞士氣

被指用防護服擦車丟垃圾桶

這段12日流傳於微信群組的短片中，多名身穿白色防護服的人員在街道邊合照。短片中可聽見拍攝者說：「每天來，就是來拍個照……這是防護服啊，就拍個照片……」隨後鏡頭跳轉至街道附近停車點，有人用防護服擦一輛紅色私家車，一名男子將防護服丟入垃圾桶。影片說明拍攝地為武漢福星城，片中行為遭不少網民抨擊，後經當地媒體證實為漢口銀行工作人員。

非醫用保護服 網民籲輿論勿走極端

漢口銀行昨凌晨發聲明，稱高度重視情况並由黨委展開調查，核實20名幹部員工被派到江漢區漢興街紅梅里社區，12日中午為鼓舞士氣，在午餐交接時合照，片中為銀行自購的非醫用防護服。聲明指，個別員工對用過的防護服處理極不規範，行為惡劣，特向社會各界誠懇道歉，正積極配合上級紀委監委調查，將深刻反思，汲取教訓，接受處理。

湖北延復工開學至2月21日

有漢口銀行員工向《每日經濟新聞》透露，活動為全市統一安排，因社區人手不足，地方企業投身一線。他表示，他們在做完工作交接時合影，並不是網友所理解的「純擺拍」。亦有網民認為，短片中對使用過的防護服處理確實需要糾正，但一線工作者很辛苦，輿論監督應避免走向極端。

另據新華社報道，湖北省昨繼續延遲復工開學，宣布省內各類企業不早於20日24時復工，省內各類學校具體開學時間待定，並要求各級黨政機關、事業單位組織幹部職工下沉到基層一線，參與疫情防控工作。

截至昨日零時，湖北省新增新冠肺炎病例14,840宗（含臨牀診斷病例13,332宗），累計48,206宗。全省累計治癒出院3441宗，病亡1310宗，目前仍在院治療33,693宗。

（綜合報道）

（武漢肺炎）