2000軍醫再派武漢 運-20出動

觀察者網報道，此次增援的醫療人員來自海陸空3軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊、武警部隊的多個醫療單位。昨天首批抵達武漢的有1400人，其餘將根據醫院容量和建設進度分批增援。目前，軍隊已派出3批次4000多名醫護人員至武漢。

兩醫院擬擴千牀位

武漢泰康同濟醫院和湖北省婦幼保健院分別計劃展開860張和700張牀位。兩所醫院均開設臨牀病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷、藥械、消毒供應、信息、醫學工程等輔助科室。

據空軍官方微信號「空軍發布」消息，空軍3款運輸機，包括6架運-20、伊爾-76和運-9，分別從烏魯木齊、瀋陽、西寧、天津、張家口、成都、重慶等7地起飛，昨晨9時30分許抵達武漢。據指，這是空軍首次「成體系大規模出動現役大中型運輸機執行緊急大空運任務」，也是運-20首次投入抗疫。資料顯示，首飛6年、入役2年的運-20最大載重66噸，最大航程7800公里。

國家衛健委昨日表示，截至12日，國家衛健委共派出189支醫療隊、21569名醫護人員支援湖北省的醫療救治工作。

（武漢肺炎）