消息：國新辦主任徐麟料接任滬市長

成25年來首名本土市長

消息人士對本報稱，徐麟料將會重返上海，擔任市長。《聯合報》報道，上海的台商圈子也傳出徐麟將接掌市長一職的風聲。56歲的徐麟是上海人，他將成為25年來上海首名生於本土的市長，之前5任上海市長應勇、楊雄、韓正、陳良宇、徐匡迪都是浙江人，但均在滬任職多年。

1995年，未滿32歲的徐麟就成為上海嘉定區委副書記，但在任3年的大部分時間都去援藏，擔任西藏日喀則地委副書記、上海市第一批援藏幹部聯絡組組長。他1998返滬，先在上海市農工商總公司工作，歷任副董事長、總經理、董事長，2003年出任上海市民政局長。

2007年徐麟躋身滬常委 習任書記

2007年，徐麟躋身上海市委常委，同年習近平擔任上海市委書記，為進入中共中央政治局作準備。徐麟與習共事不足一年，他任市委常委8年的直接領導主要是後來成為全國政協主席的俞正聲和現國務院副總理韓正，其間他先後兼任上海市農業委員會主任、浦東新區區委書記、市宣傳部長。

徐麟2015年上京出任國家網信辦副主任，當時時任主任魯煒受查的傳聞已甚囂塵上。翌年他獲「扶正」做主任，並成為中宣部副部長，再過一年魯煒宣告落馬。魯煒去年被裁定受賄罪成，遭判監14年，徐麟則於前年轉任國新辦主任。

（武漢肺炎）