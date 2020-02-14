分析：應勇：湖北武漢防控之重決勝之地

三路人馬赴災區 保衛戰揭幕

武漢肺炎疫情爆發後，隨着習家軍人馬陳一新以中央赴湖北指導組副組長到湖北指導防疫工作，可知此次抗擊疫情，確如習近平所言的「親自指揮、親自佈署」。

疫情防控的戰爭還未打贏，但習家軍已拿下一城。應勇昨表示，絕不辜負習近平總書記的教誨和囑託，絕不辜負黨和人民的重託和期望。他引用習近平的話說，武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝。對於前一階段的疫情防控，應勇稱，湖北特別是武漢的廣大黨員幹部，做了大量艱苦工作，付出了巨大努力。

在應勇抵鄂前，湖北新增病例暴增1.4萬宗，這一數據被視為是為新官上任的「見面禮」。釐清舊帳後，以應勇為主帥的武漢保衛戰、湖北保衛戰正式開始。京城消息人士分析，湖北及武漢的病例數據將有望逐漸下降。

知情者：抗疫戰後問責陸續來

對於近期返鄂，出任中央赴湖北指導組副組長的陳一新。知情人士對本報指，待疫情結束，陳將返京繼續在中央政法委任職。陳此時在鄂的作用主要是「監軍」角色。

在換帥前，武漢官網「漢網」發表一篇題為「『疫』流而上，何不給武漢市長暖暖心」的評論為武漢市長周先旺辯護。 疫情爆發後，湖北和武漢市四名黨政主要領導蔣超良、王曉東及馬國強、周先旺，因防疫不力被內地民眾成為「湖北F4」。知情人士指，蔣超良、馬國強下台，僅是中央對湖北問責的序幕而非終曲；待習家軍打贏抗疫戰爭，問責將陸續有來。

明報記者

（武漢肺炎）