湖北武漢書記齊落馬 習家軍上場 政法系統出身 上海市長應勇接掌鄂省

官媒：按防疫領導班子需要換人

湖北換將的消息昨晚已傳出，中共中央政治局常務委員會12日召開會議，除了聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組匯報及研究加強疫情防控工作等事項外，亦對人事調整進行部署。

昨日，官媒披露了中共中央的任命。新華社報道，中央組織部副部長吳玉良在湖北省領導幹部會議上，宣布了中央任命。吳玉良說，這次調整是中央從大局出發，根據疫情防控工作需要和湖北省領導班子實際，經過通盤考慮、慎重研究決定的。

歷張習趙三朝浙書記 十八大後扶搖直上

與早前以中央指導組副組長身分，重返湖北的中央政法委秘書長陳一新一樣，應勇也是「習家軍」人馬，兩人均是習近平「之江新軍」的浙江舊部。應勇現年62歲，浙江仙居人，是資深政法系統官員。他早年任職浙江公安系統，1995年任浙江省公安廳副廳長，1999年起兼任省公安廳黨委副書記；2003年轉任浙江省紀委副書記、省監察廳長；2006年初升任浙江省高院院長並躋身副省級。應勇先後經歷張德江、習近平、趙洪祝三任浙江省委書記；但被認為是習近平的「之江新軍」要員。

2007年，習近平主政上海時，應勇也調任上海。中共十八大後，應勇仕途亨通。2013年4月出任上海市委組織部長、常委，2014年6月出任上海市委副書記。2016年9月，獲任上海市副市長。2017年1月，應勇補選為上海市長，躋身正省級。

不再擔任湖北省委書記的蔣超良，與應勇一樣都是十九屆中央委員。蔣超良現年62歲，湖南汨羅人。蔣是金融系統出身，歷任央行行長助理、湖北省副省長、交通銀行董事長、國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長等職；2014年任吉林省長，2016年10月出任湖北省委書記。在仕途上，蔣超良被認為是國家副主席王岐山的人馬，蔣與前全國政協主席俞正聲也曾有交集。俞正聲任湖北省委書記時，蔣於2003到2004年任湖北副省長。

同長職政法系統 王忠林接任武漢書記

接任武漢市委書記的王忠林，現年57歲，山東費縣人。與應勇一樣，王忠林也出身政法系統，曾任山東棗莊市公安局交警支隊支隊長、市檢察院副檢察長等職；2011年底轉任聊城市委副書記，2013年升任市長；2015年7月轉任山東省發改委主任。2017年4月，王當選濟南市長。

被免去武漢市委書記的馬國強常年在國企任職，曾任寶鋼集團副總經理、總經理，武鋼集團總經理、董事長。2018年3月，馬國強由企轉政出任湖北省委副書記，當年7月，任湖北省委副書記、武漢市委書記。

明報記者

（武漢肺炎）

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