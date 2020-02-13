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中國
2020年2月13日星期四
中國新聞
統計疑似病例「具肺炎影像學特徵者」 湖北首列臨牀診斷數 武漢預10萬病牀
藥房口罩賣1元 涉哄抬罰款4萬
多地殯葬人員赴武漢支援
全國湖北病數呈降勢 4省出院超確診
中儲糧：庫存夠湖北人食半年
政府：不得擅限湖北車
西藏唯一患者康復出院
中國評論：中國的外交抗疫 ／文：孫嘉業
小米美團申百億抗疫貸款 科企藉機研「戴口罩人臉識別」捱批
下周復工迎2000萬人 北京防疫壓力大增
各地企業復工轉產趕製口罩
首宗確診嬰或出生後受感染
武漢傳銷團伙因糧盡自首
無接觸、無交流餐廳
無接觸、無交流餐廳
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【明報專訊】國家主席習近平日前強調，要「毫不放鬆」做好防疫工作；湖南長沙一餐廳則推出「無接觸、無交流就餐」，在餐枱之間設隔離板以防交叉感染。
（中新社）
（武漢肺炎）
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統計疑似病例「具肺炎影像學特徵者」 湖北首列臨牀診斷數 武漢預10萬病牀
藥房口罩賣1元 涉哄抬罰款4萬
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