小米美團申百億抗疫貸款 科企藉機研「戴口罩人臉識別」捱批

路透社引述銀行知情人士透露，近期向北京地方銀行申請貸款的企業數量超過300家，申請貸款總額至少達574億元。

《第一財經》報道，有關文件顯示，申請抗疫貸款的不乏科技公司，其中小米申請50億元，用於包括口罩和溫度計等醫療設備的生產銷售；美團點評申請40億元，用於為武漢醫務人員提供免費送餐的資金支持；奇虎360申請10億元，用於購買醫療相關產品以及開發追蹤新型冠狀病毒的密切接觸者相關的App；曠視申請1億元，用於開發戴口罩人群中更加精準的人臉識別相關技術；滴滴出行則申請5000萬元貸款，以抵禦疫情中業務受到的嚴重打擊。

曠視申請貸款用於開發戴口罩人群中更加精準的人臉識別相關技術，此舉遭到內地網民強烈批評。有網民指，這一項目沒有任何價值，微博科技領域博主馮大輝批評道：「某 AI （人工智能）公司申請 1 億貸款，開發戴口罩的人臉識別技術。你還別說，雞賊（北京方言，此處指狡猾、暗藏私心）公司永遠能看到機會。抗疫貸款發給他們幹啥？還不如直接發給口罩生產商。」

曠視：新技術是供遠程測體溫

曠視昨晚回應，個人在戴口罩狀態下無法被人臉識別，只能做測溫；此前曠視已推出相關AI體溫篩查產品抗擊疫情。該人工智能測溫產品主要確保在戴口罩的情况下，系統通過精準識別對方額頭部位來進行測溫，篩查疑似發熱人員，此過程中不涉及個人的身分核實。

曠視其後在官方微信公眾號再補充，所謂「口罩」人臉識別是誤解，新技術是如何在戴口罩的情况下，找到每個人的額頭區域，確保遠程測體溫準確。曠視於2011年創辦於北京，其核心技術是計算視覺及傳感技術相關的人工智能算法，包括但不限於人臉識別、人體識別等技術。

（武漢肺炎）