全國湖北病數呈降勢 4省出院超確診

湖北疑病例連降3天

據官方昨日數據，內地昨日新增2057宗確診、100死、3342宗疑似病例，湖北的這3項數據分別為1638宗、94死、1685宗。

截至今日零時，內地的現有確診個案4.47萬宗、累計死亡人數1117人、現有疑似病例約1.6萬宗。國家衛健委表示，當前疫情形勢仍然十分嚴峻，但在一系列有力措施的推動下，疫情形勢總體上也出現一些積極變化，新增確診個案最高時是2月4日的3887宗，新增疑似病例最高時是2月5日的5328宗，到前日分別下降了48.2%和37.3%。

觀察者網報道，湖北自周日（9日）起單獨公布省內前一天現有疑似病例，本月8日湖北現有疑似病例達2.36萬多宗，當天也是全國現有疑似病例截至目前的峰值，此後3天湖北在這一指標上連續下降，全國數據也隨之下跌。另外，內地除湖北以外的地區新增確診個案已經連續8天下降，回落到上月27日之前的水平。湖北除武漢以外的地區新增確診個案也已連續7天錄得降幅，較本月5日的高位降低56.3%。疫情相對嚴重的廣東、河南、浙江、湖南4省，前日新增出院病例紛紛超過新增確診個案，廣東更是連續兩天出現這一趨勢。

曾光：轉捩點出現 返程潮埋隱憂

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山前日表示，疫情轉捩點目前還無法預測，但峰值應該在本月中下旬出現，疫情拐點由返程高峰的防控情况決定。中新社報道，曾光昨撰文稱，疫情下降的拐點已經出現，而受人口流動返程潮影響，之後還難以避免又出現疫情上升拐點。

（武漢肺炎）