統計疑似病例「具肺炎影像學特徵者」 湖北首列臨牀診斷數 武漢預10萬病牀

中央促分區分級制定防控策略

中共中央政治局常務委員會昨日召開會議，聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組匯報，分析當前新冠肺炎疫情形勢，研究加強疫情防控工作。央視報道，會議強調，各級黨委和政府要努力把新冠肺炎疫情影響降到最低，保持經濟平穩運行和社會和諧穩定。會議指出，非疫情防控重點地區要以實行分區分級精準防控為抓手，統籌疫情防控與經濟社會秩序恢復；要按照科學防治、精準施策原則，以縣域為單元，確定不同縣域風險等級，分區分級制定差異化防控策略；各級黨委和政府要實事求是做好防控工作，對偏頗和極端做法要及時糾正，不搞簡單化一關了之、一停了之，盡可能減少疫情防控對群眾生產生活的影響。

新增病死 武漢佔全省76%

澎湃新聞報道，湖北衛健委昨日通報顯示，湖北在11日當天全省新增病例1638宗，其中武漢1104宗，除武漢外，其他地市單日新增確診病例數連降7日。新增病死案例方面，湖北單日新增病死94宗，含武漢72宗，佔全省76.7%，但數據屬回升。此外，湖北對疑似病例排除6756人，新增臨牀診斷病例4890宗，累計臨牀診斷病例10,567宗；疑似病例、臨牀診斷病例集中隔離15,514人，為首次明確列出臨牀診斷病例的具體數據。

國家衛健委上周三（5日）發布第五版《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》，對湖北省和湖北以外其他省份的病例判斷做出區分。湖北省內，只要符合「發熱和/或呼吸道癥狀」和「發病早期白細胞總數正常或降低，或淋巴細胞計數減少」這2項臨牀表現，就可考慮為「疑似病例」，而疑似病例中「具有肺炎影像學特徵者」則為「臨牀診斷病例」。其他省份仍分為「確診病例」和「疑似病例」兩類。

對新冠肺炎的診斷一直主要依靠病毒核酸檢測，但核酸檢測「假陰性」現象的出現，已影響對肺炎患者的排查。為此，武漢大學中南醫院醫學影像科副主任張笑春教授早前呼籲，除核酸檢測外，用CT（X射線斷層成像）影像作為新冠肺炎首選診斷方法，CT陽性和病毒核酸檢測陰性的患者，都要被納入隔離治療。

據武漢新型肺炎防控指揮部近日一份公文顯示，按湖北省防控指揮部要求，武漢將繼續「快速增加緊急救治場所」，利用全市「現有醫院、酒店、賓館、體育館、民營醫院、各級黨校等資源」，分3個階段改造建設定點醫院、輕症治療點、集中隔離點，最終目標是在下周四（2月20日）前完成總量10萬張牀位儲備。公文指，現時武漢共有3.7萬多張病牀。

明報記者

（武漢肺炎）

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