視像形式與會 系統不顯示國名 台參與世衛論壇 京斥政治操弄

中央社報道，此次世衛論壇邀請全球400專家出席，聚焦新型冠狀病毒肺炎的新藥和疫苗研發議題，台灣日前積極爭取派員與會，最終仍以世衛原提議方案，線上（Online）參與。台外交部發言人昨晚透露，據了解，線上會議系統自登入起已無顯示與會者國家名稱。

台方兩名與會專家需簽保密協定，因此無法直播或轉播論壇。曾兩度現場參與世衛會議的台灣醫師吳佩昌認為，因為視像參會要錄影、截圖很易，為防止內容外泄才會要求簽保密協定。

吳佩昌說，過去參會，他曾用過「Chinese Taipei（中華台北）」，也用過「Taiwan（台灣）」身分，當時現場中國大陸專家並無異議，惟會議資料中仍將台灣歸入「中國區」，並拒絕其以「R.O.C（中華民國）」身分報名。

對於身分問題，台外交部發言人歐江安昨表示，將持續爭取有利名稱以維護台灣的最高利益；世衛這次公開表示邀請台灣專家與會，是「有意義的進展」，並充分顯示友邦及理念相近國家為台灣強力發聲，已有效促使世衛正視納入台灣的必要。總統蔡英文也稱，將持續爭取實質（即派員）的參與。

台：續爭取派員參與

陸：同意個人名義參加

北京的外交部發言人耿爽昨回應稱，中方高度重視台灣同胞的健康福祉，疫情發生後，國家衛健委「及時主動向台灣地區通報疫情防控最新情况以及在大陸確診的台胞信息」，但台灣參與世衛組織技術性活動，須在「一中」原則下經協商作安排並經中方同意。耿爽說，根據中方與世衛達成的安排，中方已覆告世衛，同意台灣地區醫療衛生專家以個人名義參加論壇，「民進黨當局藉這個問題做政治文章，搞政治操弄，令人不齒」。

今次世衛論壇，中國大陸專家也以「線上」形式參加。

（綜合報道）

（武漢肺炎）