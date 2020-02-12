春運返程1.6億人 官方限巴士客輪「半滿」

【明報專訊】國務院新聞辦昨日就新型冠狀病毒肺炎疫情防控、企業復工復產召開記者會，交通部運輸服務司長徐亞華透露，據大數據監測分析，即日起到下周二（18日）春運結束，預計還有1.6億人將陸續返程。國家衛生健康委員會疾控局巡視員賀青華則稱，復工後，作為人口大省的浙江、廣東、河南等地，由於人員流動性大，疫情壓力會相當重，敦促各地做好防疫。
中新社報道，徐亞華指出，交通運輸部門將針對春運返程安排一系列防疫措施，包括對交通運輸場站和工具做消毒、通風、衛生清潔工作，嚴格控制交通運輸工具上座率，春運期間長途巴士、客輪和農民工包車不得超過50%。截至前日，四川、廣東、湖南、山東、江蘇、福建等省份省際、市際客運已逐步恢復運營。
口罩防護服企業復工率逾七成
國家發改委秘書長叢亮表示，湖北以外地區目前正逐步復工復產，特別是關鍵醫療物資、能源、糧食、交通物流等重點領域企業均已陸續開工，口罩和防護服企業復工率已分別超過76%和77%。
全國重點監測的糧食生產、加工企業復工率為94.6%，煤礦復產率57.8%，電力、天然氣和成品油供應充足，民航、鐵路、水運運輸網絡正常運營。
國家發改委社會發展司長歐曉理稱，現在生活必需品保供不存在太大問題，目前焦點是，隨着企業復工復產，防護物資需求急劇增長，尤其口罩需求面臨較大缺口，官方將幫助尚未復工的企業解決用工、原輔材料、資金等方面困難，使企業盡快復工。