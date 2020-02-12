湖北衛健委書記主任雙雙免職

湖北省委常委會和湖北省人大常委會分別於前日和昨日作出上述人事調整，是疫情爆發至今首有涉事的正廳級官員被免職，但並不等於張晉和劉英姿已被問責，兩人或將面對當局進一步調查。

54歲的張晉早年在同濟醫科大學和華中科技大學擔任行政職務，2012年底轉往湖北衛生系統。同齡的劉英姿曾任教於華中理工大學和華中科技大學的管理學院，為內地民主黨派民建成員，她2004年入仕，擔任武漢市洪山區副區長，2012年獲提拔為武漢市副市長，2018年3月起擔任湖北省衛健委主任。

58歲的王賀勝醫科畢業，是正於武漢指揮抗疫的中央指導組組長、副總理孫春蘭在天津任書記時的舊部，他早在武漢封城時已到當地指導。

副部級的王賀勝「高配」兼任湖北省衛健委書記和主任，意味國家衛健委已接管湖北衛生系統，直接統籌抗疫。王賀勝前日在會議上表示：「懇請各兄弟省份進一步加大對口支援力度，湖北各市州將全力做好援鄂人員後勤保障工作。」

中央指導組約談武漢副市長

另據新華社報道，中央指導組前晚約談武漢市分管衛生健康、醫療保障的副市長陳邂馨、武昌區長余松邊、洪山區長林文書。指導組參與約談的人士表示，約談是給廣大幹部釋放一個強烈信號：戰「疫」當前，失職失責者，必將受到嚴肅問責。

（武漢肺炎）