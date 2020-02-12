衛健委稱湖北以外地區呈降勢 新增確診連降7天 鍾南山：本月中下旬或達高峰

新增死亡108宗 錄單日新高

國家衛生健康委疾控局昨在國務院新聞發布會上表示，本月3日以來，除湖北以外，全國省份的疫情形勢整體上呈下降趨勢。截至昨日零時，湖北以外省份新增確診病例381宗，連續7天下降（見圖）；全國累計37,626宗確診，新增死亡人數則為108，錄單日新高。

復旦大學附屬華山醫院感染科張文宏認為，疫情拐點似已出現。不過，新華社報道，鍾南山在昨日一個病例討論視像會議上說，從目前來看，疫情轉捩點還無法預測，現在全國新增病例的速度比原來慢慢有所減緩，南方地區應該2月中旬達到發病最高峰。他昨接受路透社訪問時也表示，2月中下旬國內肺炎疫情可能到達高峰，然後是平穩期，繼而下降，希望能在4月結束。

湖北封閉社區 發燒者禁跨區求醫

雖然內地疫情呈下降趨勢，但截至11日零時，湖北仍有2097宗新增確診，其中「封城」近3周的武漢佔1552宗。昨日凌晨，在湖北再推新抗疫措施，全境封閉小區；武漢市市疫情防控指揮部亦宣布即日起全市所有住宅小區實行封閉管理，對確診或疑似患者所在大廈單位作嚴格封控管理。發熱患者嚴格「就近就醫」，不得跨區就診。昨晚，湖北省住建廳宣布全省小區實行封閉管理，「原則上只保留一個出入口，人員進出必須測量體溫並登記」，暫時關閉小區內會所、圖書館、活動室等人員聚集場所，限制非本小區人員及車輛進入住宅小區（包括快遞員、外賣員等）。

在全國四大一線城市及近百個大中小城市均實行小區封閉式管理後，湖北及最早爆疫的武漢才正式下令封閉小區。早前湖北啟動「重大突發公共衛生事件I級響應」，亦滯後於其他省份，當地政府被網民批評永遠「慢半拍」。

在路透社的專訪中，鍾南山也表示，地方政府、醫療機構對此次疫情的大規模爆發負有一定的責任，「他們的工作做得不好」，形容武漢在早期對新病毒失去控制。他又認為應取締野味市場。

稱疑似患者全檢測 武漢書記惹質疑

武漢疫情未獲有效控制，官方認為與醫療資源緊張、病患未能盡數收治有關。在湖北指揮抗疫的中央指導組組長、副總理孫春蘭，昨視察武漢「方艙醫院」和隔離觀察點時強調，要加快增設牀位並提高收治能力，「寧可讓牀等人，也不要讓人等牀」。武漢市委書記馬國強前晚也表示，截至周日已排查該市98.6%人口，昨日會完成所有疑似患者檢測，重症者均收治入院。然而言論隨即惹來質疑，許多武漢網民留言稱，沒被排查，也有表示一直等不到牀位，「所有武漢人都覺得自己是那百分之一」。

（綜合報道）

（武漢肺炎）

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