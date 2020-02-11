台以「Taipei」遞世衛論壇專家名單 國台辦警告勿玩火

盼專家親自出席非視像

世衛論壇擬邀請全球約400位專家齊聚日內瓦，共議新藥、疫苗研發等議題，日前透露台灣專家有機會於「線上」參與。中央社引述台灣衛生福利部疾病管制署表示，該署昨天已送出專家名單供世衛審核，屆時專家將以「Taipei」名義參會。台行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，當局的目標是專家親自出席，而非視像，目前外交部仍就此事交涉。

世衛在上周舉行的執委會上曾排除台灣參與，其後美國、日本、歐盟及台灣多個南太平洋友邦紛紛發聲挺台，建議納入台灣，確保防疫信息共享及全球合作。國台辦斥台「以疫謀獨」。

而台灣候任副總統賴清德近日也出訪美國，並拜會美智庫、國會議員與白宮官員等，中新社報道，國台辦發言人馬曉光昨再表示，民進黨當局領導人近來不斷發表具有「兩國論」含義的分裂言論，擺出加大兩岸對抗的姿態，加緊策劃台美勾連新動作，藉機謀「獨」，公然進行危險的挑釁；奉勸民進黨當局不要玩火。