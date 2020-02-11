台今起禁港澳生入境 推新限制措施 大陸飛台限5機場

兩岸航班減七成 港澳線逾半取消

中央社報道，台灣昨天起暫停兩岸大、小三通海運客運，唯海運貨運直航及小三通貨船仍可通航。《中國時報》援引台交通部航港局數據指，大、小三通每周約386航班，旅客近3萬人，換算每月會影響約12萬人。此外，台灣對兩岸航班限縮到4城市5機場，分別是北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場，以及成都雙流機場。台民航局統計指，昨天兩岸航線削減103架次，佔原航班70%；港澳航線也取消了79架次、約53%航班。台交通部預計，2月原本1345架次兩岸航班將減至583架次，若以每架約150人計算，或將影響旅客11萬人次。

獲居留證配偶未成年子女除外

而針對港澳人士亦有新規定。《聯合報》報道，台灣中央流行疫情指揮中心昨召開記者會，陸委會副主委陳明祺宣布，從今天（11日）零時起，港澳人士除商務履約活動，跨國企業內部調動、已取得台灣居留證的配偶及未成年子女之外，均暫緩入境台灣，其中包括港澳學生。此外，已持有效入出境證者推遲來台；所有獲准來台者一律均須居家檢疫14天。

陳明祺表示，此舉是出於對疫情情勢的考慮，因與港澳接壤的廣東各城市疫情趨於嚴峻，且港澳不排除亦有社區感染的風險，台灣社會亦對相關醫療能力能否應對有所質疑。

針對禁令對港澳學生的衝擊，台教育部部長潘文忠表示，根據教育部統計，在台就讀的港澳學生有逾1.8萬人，目前尚未入境的還有7972人。早前中央流行疫情指揮中心已宣布暫緩陸生來台，各大學已紛紛提出針對陸生安心就學措施，如採取彈性修課、學分抵免的方式修課，這些措施也會適用於將暫緩來台的港澳學生。

（綜合報道）

（武漢肺炎）