復工百態 棄指紋打卡食飯隔一米

快遞缺員 京東達達聘3.5萬人

商務部市場建設司司長朱小良則表示，已啟動生活必需品市場供求、保供骨幹企業調運能力等日報制度，目前50個大型農產品批發市場都在正常營業，20家大型連鎖超市分布在全國34個大中城市的7000多個門市，開業比例超過92%。

多地復工企業也制定嚴格上班防疫措施，防止疫情出現擴散。在北京英藍國際金融中心，要求人與人保持1.5米的距離，升降機限載5人；金融街則要求所有的公共區域，包括大堂、平層走廊、洗手間、茶水間、垃圾房、停車場每日消毒次數不低於5次；萬科旗下物業則取消指紋打卡制度，而改為人面識別。

更多企事業單位和政府機構則要求員工保持個人衛生，嚴防交叉感染。又推行分區分時就餐制度，吃飯時人員間隔超過一米距離，被形容像參加考試。

一些互聯網企業，和非必要返工的辦公室一族，則多被公司要求繼續在家中工作。

（武漢肺炎）