19省市「對口支援」湖北各市

北京上海不在支援行列

央廣網報道，近來各地大量人員、物資向湖北集結，中國之聲獨家從國家衛健委獲悉，省際對口支援湖北省武漢以外地市防疫工作方案已經印發。考慮到實際情况，支援並非「一對一」，具體安排包括：重慶、黑龍江支援孝感，廣東和海南支援荊州，福建支持宜昌，貴州支援鄂州，天津支援恩施，山東、湖南支援黃岡，遼寧、寧夏支援襄陽，內蒙、浙江支援荊門，雲南支援咸寧，河北支援神農架林區，江西支援隨州，江蘇支援黃石，山西支援天門、仙桃和潛江，廣西支援十堰。

根據名單，有10多個省市不在提供支援的行列，包括北京和上海；江西支援的隨州確診有1049宗，浙江支援的荊門有641宗；河北支援的神農架林區則最少，只有10宗。報道稱，這些省份支援隊由醫護、管理、預防三類人員組成，同時還要協調支援所需口罩、防護服、護目鏡等。

而武漢有一個「抗疫」屋苑，這個名為華大家園的屋苑有1766位住戶，截至9日，無一人感染。《錢江晚報》稱，從上月20日開始，華大家園已僅保留一個出入口，嚴禁外來人員和車輛進入，並每天對屋苑住戶測量體溫。物業管理又聯絡社區志願者，給住戶運送生活必需品，還向住戶發放預防中藥、口罩和消毒水等。

（武漢肺炎）