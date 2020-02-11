內地復工京滬半封城 習戴口罩視察 大量人口流動 專家：未來4周防疫考驗

央視報道，昨日下午習近平首先抵達朝陽區安貞街道安華里社區，他帶着普通外科口罩，在社區居委會接受工作人員的體溫檢測，並了解基層抗疫、居民生活必需品保障供應等情况。習近平強調，「社區管理防控是一個基礎，如果搞得井井有條早日奪取勝利是有把握的」。臨離開時，習近平又向周邊在家中隔窗觀望的居民相互揮手致意。另有網絡影片顯示，有居民在樓上窗口向習近平問好。

當日習近平還去到新冠肺炎定點收治醫院地壇醫院，察看感染者住院診療情况，又視頻連線武漢市重症患者收治醫院，聽取中央指導組、湖北指揮部有關情况滙報，並慰問在一線抗疫的醫務人員。隨後，習近平前往朝陽區疾病預防控制中心，了解朝陽區開展應急處置、流行病學調查、篩查報告和北京市疫情防控工作情况。

北京多個「嚴格」管人車房屋

截至昨晚11時，北京、上海、廣州、深圳確診新冠肺炎分別為337宗、299宗、314宗、369宗，其中北京和上海分別有2例和1例死亡。隨着各地陸續復工，將會面對大批的人員流動，繼廣州和深圳採取「半封城」措施後，北京和上海也推出了更嚴格的管控措施。《北京日報》報道，北京提出了多個「嚴格」，包括嚴格居住小區（村）封閉式管理、嚴格核實登記小區（村）來往人員與車輛、嚴格抵京人員登記、嚴格重點人群的管理服務、嚴格集中隔離、嚴格公共空間管理、嚴格管理出租房屋。

上海對重點地區人員一律隔離

與北京一樣，上海也採社區式封閉，澎湃新聞報道，上海昨公布的措施要求從重點地區來或返回上海的人，應按規定接受為期14天的隔離觀察，一律不得外出。又要求對進入上海的人員一律測量體溫、對來自重點地區的人員一律實施醫學觀察、對其他外來地區人員要求由其所在單位一律申報相關信息。

面對復工可能帶來的一次人員移動，城市問題研究專家、國家發改委城市中心研究員馮奎在接受《第一財經》採訪時表示，高鐵發達加劇人口流動，現時全國人口流動的規模約是17年前SARS時期的6倍。與疫情爆發地區武漢都市圈有關的長三角地區、京津冀地區、粵港澳大灣區、成渝城市群的防疫任務就顯得頗為繁重。未來4周，北京、上海、杭州、深圳、廣州、重慶等城市將面臨嚴峻考驗。

侯金林：廣東上海疫情防控難度大

南方醫科大學南方醫院感染內科主任、著名感染疾病專家侯金林比也談到人口流動問題，《南方日報》引述侯金林說，廣東、浙江、上海這些人口輸入省份，疫情防控難度大。但自從武漢1月23日封城以來，已超過14天的最長潛伏期。目前，廣東已進到相對平穩時期，再隔7到14天，相信發病人數會下降。如果不湧入大量的感染人群、防控措施做得好，應會迎來新格局。

明報記者

（武漢肺炎）

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