解放軍海空巡航台海 台戰機掛彈伴飛監視

台國防部：全程掌握動向

東部戰區發言人張春暉稱，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

台灣國防部稱，昨日上午11時許，解放軍殲-11、空警-500、轟-6等多型多架戰機，經巴士海峽進入西太平洋，向北飛行，再通過宮古海峽返回原駐地，完成一次「繞台飛行」。台軍全程掌握解放軍飛行動向，並緊急派出F-16戰機起飛監視。台軍隨後放出F-16掛彈監視解放軍轟-6K戰機的照片。觀察者網稱，從台軍發布的照片看，該F-16戰機可能隸屬於4聯隊，翼尖掛載有AIM-9M響尾蛇短程空對空導彈實彈，轟-6K戰機則掛載KD-63空地導彈，傳遞出明確的軍事信號。

國台辦曾警告勿「以疫謀獨」

這是解放軍新年以來第二次飛越巴士海峽，1月23日，台灣國防部稱，解放軍的空警-500、轟-6等戰機陸續出海，前往西太平洋進行遠海長航訓練。國台辦負責人曾於6日表示，絕不允許台灣當局藉機搞「台獨」，奉勸民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄，「以疫謀獨」絕不會得逞。