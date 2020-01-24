台料可線上參加世衛會議 WHO研邀抗疫 台爭派員出席

世衛組織在11日及12日舉辦一場論壇，將邀全球400位專家人士舉辦論壇，中央社報道，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）8日在回答記者提問時，並未證實是否已邀台灣專家，只說屆時會有台灣專家伙伴以「線上」方式參加，也有中國其他專家「線上」參與， 相信他們能高度參與並在討論時作貢獻。

台外交部：不放棄爭觀察員身分

《聯合報》昨引述台灣外交部表示，對於WHO研議邀請台灣以線上方式參與若干相關會議，外交部表示，予以肯定，認為這是一個好的開始，但強調這不意味台灣放棄續爭取以觀察員身分出席世衛大會（WHA），及其他的WHO技術性會議、活動或機制。這反而充分顯示台灣爭取參與WHO訴求的正當性及合理性已獲國際社會普遍認同與支持。台外交部呼籲WHO正視國際挺台的正義之聲，也期待WHO秉持專業，繼續助台灣完整參與國際醫衛及防疫體系。

SARS期亦有參加視像會議

台疾管署副署長莊人祥昨表示，這次世衛會議聚焦新藥、疫苗技術研發，盼各國集思廣益；目前台灣還在爭取實際派專家到現場參與會議，若不行則可能參與線上會議，預期會以「中華台北」（Chinese Taipei）身分出席。至於出席專家名單，疾管署長周志浩表示，已有規劃人選，但因仍在爭取參與，不便公布名單。

對於台灣可能以「線上」方式參與世衛會議。前疾管局長、台灣抗SARS的感染防疫專家蘇益仁表示，過去SARS期間高雄長庚醫院爆發院內感染，當時WHO認為事態嚴重，曾派官員來台，他和時任衛生署長陳建仁也曾一起參與WHO的線上視像會議，很多重要的疫情資訊都會在會議中釋放出來。中央社引述蘇益仁說，參與會議可望得知新冠病毒的最新情况，有助台灣防疫。

疑外遊染疫 台現首無症狀感染者

截至昨晚8時，台灣共有18宗確診病例，其中一家四口赴意大利旅遊，來回在香港轉機，父母和長子已先後確診。20多歲次子被高度懷疑也受感染，經採檢確診，成為台灣首例無症狀感染者。台衛生福利部長陳時中表示，目前專家會議正在研議，未來可能只要是確診案例的親密接觸者，都要採檢，不再看其有沒有症狀。

（綜合報道）

（武漢肺炎）