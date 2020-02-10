湖北司機歸家不得 高速路「流浪」

沿途被拒服務 交警送暖

環球網報道，湖北天門的肖師傅1月7日出省跑長途運輸，年前準備返鄉時，武漢已封城；至1月25日左右，湖北抗疫形勢嚴峻，身在四川的肖傅因掛湖北車牌，在高速路上也寸步難行，不僅服務區不允進，高速路口又不讓下的窘境。1月29日，肖師傅「流浪」至陝西漢中，已兩天沒睡覺的他將車停泊在應急車道休息，遇到漢中執勤交警。肖師傅訴說了自己的境况，稱他為保持清醒，甚至要自摑。

了解情况後，交警和防疫人員為他和車輛做檢測和消毒，並提供食物和水，再將他暫時安置在服務區內。肖師傅的遭遇很快獲得網民同情，並發起捐款活動。新浪微博「漢中發布」稱，肖師傅已獲捐款逾萬元人民幣，警方也協調服務區提供房間給他休息。

《南方都市報》昨發表評論〈不要讓『鄂』（湖北簡稱）字頭車輛在高速路上長期漂流〉，稱報道刊發的時間，距離肖師傅離開湖北已一個多月，隔離期和觀察期已過，他在漢中高速休息區的「短暫停靠」亦已過去十多天，「如何讓『鄂』字頭車牌有地方可停靠，讓『疫區來客』感受更多同理心的寬厚、理解與幫助，考驗世道人心」。

（武漢肺炎）